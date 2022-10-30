龍象季後挑戰賽交手 葉君璋點捕手經驗也是關鍵

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊季後挑戰賽首戰不敵中信兄弟，總教練葉君璋表示，捕手也是一個關鍵位置，兄弟捕手福來喜有經驗，帶給球隊安定感，龍隊捕手沒有不好，透過大賽磨練經驗對龍隊也是好事。

中華職棒味全龍隊打一軍賽事第2年就打入季後挑戰賽，但昨天首戰不敵中信兄弟，目前戰績0勝2敗、居於劣勢。

龍隊總教練葉君璋表示，昨天的比賽看得出來雙方球員經驗、各方面確實有差距，龍隊的球員還有很多的進步空間。

葉君璋點出捕手就是一個關鍵位置，相較起來兄弟的捕手福來喜配上投手是加分的效果，福來喜很有經驗，什麼情況、怎麼應變，他的頭腦很清楚，這就是之所以會說雙方有差距的原因。

葉君璋表示，蔣少宏和劉時豪都做了很多功課，昨天首戰會讓蔣少宏跟布里悍搭配，主要是過去他們搭配一直很順暢，但怎麼樣的情況下能不能得到投手的信任，這部分蔣少宏還是需要經驗磨練。

葉君璋提到，有經驗的捕手與任何投手搭配都容易得到信任，有資深捕手在那邊，也會給投手安心和信任感；龍隊的捕手沒有不好，蔣少宏昨天表現也不錯，但經驗上還是有差距，昨天的比賽如果蔣少宏有從中得到一些經驗和體驗，對球隊來說也是件好事。（編輯：張雅淨）1111030