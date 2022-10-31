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日職火腿隊宣布王柏融退團 下一步是否返台尚未定案

2022/10/31 13:48（10/31 14:03 更新）
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日本職棒北海道日本火腿鬥士隊31日公告台灣好手王柏融退團。（中央社檔案照片）
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊31日公告台灣好手王柏融退團。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北31日電）日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天公告台灣好手王柏融退團，王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫表示，日職總冠軍賽結束後有很多合約更動程序，「但仍持續跟火腿溝通，不排除任何可能」。

日職火腿隊今天公告台灣好手王柏融退團，王柏融2019年展開旅日生涯，但本季一軍出賽機會不多，僅在一軍15場出賽，共32打數敲出2支安打，打擊率0.063。

王柏融在今年球季結束返台後，也有透過粉絲團發文抒發心境，坦言今年是煎熬的一年，但「我和自己說，越是面對那些辛苦與困難，越是要放慢動作，慢慢累進、慢慢以智慧茁壯。」

火腿隊今天發布王柏融退團消息，王柏融日職4年生涯總計一軍出賽250場，共677打數敲出159支安打，包括14發全壘打，打擊率2成35。

王柏融所屬經紀公司經紀人陳德倫受訪表示，昨天日本職棒總冠軍賽結束，今天可以看到很多日本球員合約的更動，這是固定程序和規定，但有持續跟火腿隊溝通。被問起是否代表有繼續合作的可能性，陳德倫表示，不排除任何可能。（編輯：張雅淨）1111031

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