林子偉澳職連2戰開轟 陽岱鋼單場雙安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）林子偉澳職賽季開打維持火燙手感，昨天敲出滿貫砲、今天再敲出陽春砲， 連兩天出賽開轟；陽岱鋼今天澳職出賽、單場雙安，也有不錯表現。

澳洲職棒賽季開打，林子偉效力奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）、昨天敲出滿貫砲，今天奧克蘭喙頭蜥隊繼續與布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）交手，林子偉先發打2棒、守二壘。

林子偉1局首打席就敲出右外野方向安打、盜上二壘，再靠著隊友開轟跑回分數，奧克蘭喙頭蜥隊首局取得2比0領先，但布里斯本俠盜隊下半局馬上扳平比數。

林子偉3局敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出游擊方向滾地球出局，7局敲出右外野方向平飛球出局，9局球隊4比11落後時開轟，陽春砲替球隊多拿1分，但追分不及、奧克蘭喙頭蜥隊終場以5比11吞敗。

林子偉單場5打數敲出2支安打、貢獻1分打點，開季連3場出賽安打、連2場出賽開轟。奧克蘭喙頭蜥隊今天也讓同樣來自台灣的中信兄弟投手黃弘毅中繼登板，但僅投0.1局投出2次保送、失掉1分退場、無關勝敗。

布里斯本俠盜隊台灣野手陽岱鋼今天也有先發出賽，打5棒、守右外野，陽岱鋼今天賽前兩場比賽都沒有安打，今天1局敲出右外野方向飛球出局，3局敲出中外野方向安打推進，5局敲出游擊方向滾地球出局。

陽岱鋼7局打擊機會再敲出滾地球出局，8局敲出個人單場第2安、為右外野方向安打；陽岱鋼今天單場5打數敲出2支安打。（編輯：陳政偉）1111112