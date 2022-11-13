更多編輯台推薦新聞：
班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜習會將談什麼？拜登：試圖界定美中關係紅線
首頁 / 運動

陽岱鋼澳職連兩戰敲雙安 林子偉連4戰有安打

2022/11/13 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）台灣好手陽岱鋼澳洲職棒出賽，今天單場2安1打點，連2場出賽敲雙安；林子偉從球季開打就維持不錯手感，連4場出賽有安打，黃弘毅今天中繼登板投1.1局挨轟、承擔敗投。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）台灣野手陽岱鋼昨天安打開張，今天延續手感，與奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara） 交手，先發打6棒、守右外野。

陽岱鋼2局敲出投手方向小飛球出局，4局敲出中外野方向安打，5局球隊3比1領先、壘上有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打送回球隊第4分。

陽岱鋼8局敲出游擊方向滾地球出局；陽岱鋼澳職賽前開打前2戰沒有安打，昨天單場5打數敲出2支安打，今天單場4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，連兩場出賽單場雙安。

奧克蘭喙頭蜥隊台灣好手林子偉今天先發打2棒、指定打擊，1局壘上有人時犧牲觸擊幫助隊友推進，3局獲得四壞保送，5局2人出局後敲出安打，7局再選到四壞保送；林子偉今天僅1打數敲出1支安打，選到2次保送，開季連4場出賽敲安。

奧克蘭喙頭蜥隊今天3局2人出局後換上黃弘毅中繼登板，總計投1.1局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，被敲陽春砲失分、承擔敗投。

奧克蘭喙頭蜥隊林暉盛接替登板中繼投0.1局被敲1支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分責失分，無關勝敗；布里斯本俠盜隊終場以5比2拿下勝利。（編輯：陳政偉）1111113

陽岱鋼
林子偉澳職連2戰開轟 陽岱鋼單場雙安 陽岱鋼轉戰澳職吐心聲：棒球帶我環遊世界
林子偉
林子偉澳職敲滿貫砲 余謙中繼無失分拿勝投 澳職開幕戰3台將亮相 林子偉敲安、陽岱鋼吞3K[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族