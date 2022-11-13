陽岱鋼澳職連兩戰敲雙安 林子偉連4戰有安打

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）台灣好手陽岱鋼澳洲職棒出賽，今天單場2安1打點，連2場出賽敲雙安；林子偉從球季開打就維持不錯手感，連4場出賽有安打，黃弘毅今天中繼登板投1.1局挨轟、承擔敗投。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）台灣野手陽岱鋼昨天安打開張，今天延續手感，與奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara） 交手，先發打6棒、守右外野。

陽岱鋼2局敲出投手方向小飛球出局，4局敲出中外野方向安打，5局球隊3比1領先、壘上有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打送回球隊第4分。

陽岱鋼8局敲出游擊方向滾地球出局；陽岱鋼澳職賽前開打前2戰沒有安打，昨天單場5打數敲出2支安打，今天單場4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，連兩場出賽單場雙安。

奧克蘭喙頭蜥隊台灣好手林子偉今天先發打2棒、指定打擊，1局壘上有人時犧牲觸擊幫助隊友推進，3局獲得四壞保送，5局2人出局後敲出安打，7局再選到四壞保送；林子偉今天僅1打數敲出1支安打，選到2次保送，開季連4場出賽敲安。

奧克蘭喙頭蜥隊今天3局2人出局後換上黃弘毅中繼登板，總計投1.1局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，被敲陽春砲失分、承擔敗投。

奧克蘭喙頭蜥隊林暉盛接替登板中繼投0.1局被敲1支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分責失分，無關勝敗；布里斯本俠盜隊終場以5比2拿下勝利。（編輯：陳政偉）1111113