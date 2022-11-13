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T1「魔獸」霍華德還沒上 雲豹不敵獵鷹

2022/11/13 19:31
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹網羅「魔獸」霍華德助陣，但19日才會登場。今天雲豹在團隊火力發揮不如人對手情況下，半場就落後19分，最終就以100比114輸給主隊台南台鋼獵鷹。

雲豹隊昨天為曾3度獲選NBA年度最佳防守球員的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）舉辦加盟記者會，今天作客嘉藥紹宗體育館出戰獵鷹，霍華德並未隨隊，19日才會在主場國體大展開來台首秀，且確定吸引滿場觀眾進場。

獵鷹上半場火力全開，攻下71分，新秀谷毛唯嘉發揮出色，獨攬16分，加上團隊命中率高達5成，優於雲豹隊34.8％，獵鷹上半場結束取得以71比52領先。

第2節尾聲還發生一段插曲，獵鷹隊簡偉儒和雲豹隊尤楚翔爆發肢體衝突，兩人都被判奪權出場。

雲豹隊下半場找回攻守節奏後展開追分，儘管決勝節一度將分數拉近至個位數，但谷毛唯嘉與洋將阿修羅（Robert Upshaw III），聯手守住領先優勢，雲豹隊無力反撲，最終以14分差吞敗，獵鷹本季首勝開張。

獵鷹此役6人得分雙位數，谷毛唯嘉繳出20分、2籃板、2助攻、2抄截，洋將德古拉（Samuel Deguara）同樣貢獻20分，另有5籃板、2抄截、2阻攻。

雲豹輸球後，19日將回到主場國體大，在「魔獸」霍華德加入後，將以「完全體」應戰。總教練劉嘉發表示：「我想我們下一場回到主場開打前，還有充分時間準備，主要還是會以霍華德為主軸，無論是威廉斯（Troy Williams）、戴維斯（Deyonta Davis），還有本土，看如何很快跟他融合在一起，希望能順利拿下首場比賽勝利。」

另一場在天母體育館的台灣啤酒英熊與台中太陽之戰，儘管英熊主控蔣淯安缺陣，但在朱億宗轟下30分且外線6投全中帶領下，率隊以109比94勝出。（編輯：吳協昌）1111113

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