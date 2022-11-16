UBA政大拚3連霸 陳子威不想給球員壓力

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）政治大學男籃新賽季將尋求大專籃球聯賽（UBA）隊史3連霸，教頭陳子威今天表示，儘管有信心完成目標，但不想將3連霸壓力施加在球員身上。

111學年度UBA公開男一級預賽，16隊分成A、B組，衛冕軍政大與萬能科大、台灣師大、國立體大、輔仁大學、僑光科大、德霖科大、中興大學同在A組，第一階段賽事將於11月23日在輔大登場。

政大今年將尋求隊史首度3連霸，陳子威今天出席開賽記者會接受媒體聯訪時表示，每一隊都想要冠軍，而對於政大而言，希望今年能挑戰歷史。他強調，希望球員能打出屬於政大的球風，但不想要將「3連霸」3個字壓在球員身上。

陳子威認為，「健康」將是各隊在每個階段比賽面臨的重要課題，而面對密集賽事，他也希望能有更多球員跳出來。

預賽被分到B組的世新大學，過去2年都在冠軍戰鎩羽而歸，今年捲土重來，加上又有超級新人陳將双助陣，依舊是爭冠熱門隊伍之一，而世新教頭何正峰也相當有信心，瞄準隊史首冠。

陳將双表示，當球員當然最想要拿到的就是冠軍，會與隊友準備好，迎接接下來的比賽。

何正峰指出，今年球隊有陳將双、張俊生、王鼎鈞、江政恩等大一新生加入，讓球隊在1到3號位置大進補，與過去前進台北小巨蛋的陣容相比，他形容如「海鮮對青菜」。

談到能延攬陳將双入隊，何正峰直呼很幸運，他稱讚陳將双是名自我要求很高的球員，「知道什麼時候該做什麼事，溝通上也沒什麼障礙，他還會幫忙帶領隊友」。

陳將双今年暑假曾赴美移訓，有不少收穫，他提到，訓練時接觸到不少先前未曾遇過的東西，且學習到如何調整心態，包括在場上投不進球時，該如何調適。（編輯：張雅淨）1111116