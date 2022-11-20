更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
T1聯盟
新聞專題
T1聯盟1/51
首頁 / 運動

T1魔獸表現全能 太陽隊中鋒溫立煌期待對決

2022/11/20 16:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）看到「魔獸」霍華德昨天加盟桃園雲豹首秀繳出38分、25籃板、9助攻，台中太陽隊中鋒溫立煌直呼很誇張，對於今天將對上霍華德，他坦言既期待又興奮，就按照球隊設定戰術執行。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的中鋒霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，昨天在主場國體大首秀，繳出「準大三元」成績，率隊以120比115逆轉擊退新北中信特攻。

雲豹隊今天繼續在主場迎戰太陽隊，太陽隊昨天提前到場準備練球時，也見識到霍華德身手，太陽隊中鋒溫立煌賽前接受媒體聯訪時表示，霍華德在NBA生涯後期大多是做苦工，而來到T1聯盟不但執行擋拆、急停跳投以及在外線出手，讓他直喊很誇張，「（霍華德）以前在NBA沒做那麼多，比他巔峰時期還做更多」。

溫立煌指出，以往遇過在亞洲打球的洋將，沒有人有像霍華德一樣，同時具備身體條件和速度，「和以往看過洋將完全不同等級」。

談到今天將在場上對位霍華德，溫立煌坦言，既期待又興奮，所有內線球員要繃緊神經，「上球場我覺得也不用去害怕，就按照球隊設定戰術執行，想辦法限制他」。

面對霍華德，太陽隊前鋒蘇奕晉則抱持著平常心，他說，有空檔就會出手，「不能因為碰到他不敢投，被蓋（火鍋）就算了」。（編輯：張雅淨）1111120

霍華德
霍華德在台首戰驚豔 表現回春有望吸引NBA目光 霍華德喊話安東尼、湯瑪斯 台灣很好一起來吧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
霍華德在台首戰驚豔 表現回春有望吸引NBA目光