國中軟式棒球聯賽 二重勝新明睽違7年再奪冠

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）國中軟式棒球聯賽今天冠軍戰，新北市二重國中與桃園市新明國中鏖戰至延長賽分勝負，二重靠著廖佑賢再見安打，以5比4險勝，睽違7年再度稱霸，拿下隊史第3冠。

111年國中軟式棒球聯賽冠軍戰二重與新明交手，兩隊前7局僵持不下，都沒能拿下分數，二重甚至安打數掛零。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第8局，新明8局上1出局後利用鄭丞皓安打送回2分，再靠著犧牲觸擊、失誤再添分數，單局攻下4分。

二重展現韌性，8局下抓準新明換投機會，靠著保送、安打、投手犯規追分，先將比數扳平，廖佑賢敲出中外野安打一棒跟對手說再見。

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二重總教練邱耀宇表示，最後一局落後4分，有鼓勵球員還有3個出局數，沒有結束前都有機會，廖佑賢這次打擊狀況不佳，今天的再見安打是個人本屆聯賽第一支安打，「剛好輪到他建功，可以說是神明保佑！」

二重繼104學年度後，睽違7年再度拿下國中軟式聯賽冠軍，也是隊史第3冠，邱耀宇表示，「選手沒有放棄，真的很感動」。二重國中校長游翔越今天也到場加油，他賽前自掏腰包發紅包鼓勵球員，他提到，昨天學校校慶，學生都在幫棒球隊集氣加油，能夠拿下冠軍，大家都很拚。（編輯：張雅淨）1111120