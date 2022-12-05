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洪瑋漢過27歲生日老天給條新路 感謝台鋼肯定

2022/12/5 16:57（12/5 17:21 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹5日公布擴編選秀名單，從味全龍隊選走外野手洪瑋漢（圖），他透過球團回應，剛過27歲生日老天給了一條新的道路，謝謝台鋼雄鷹的肯定，希望能有更多舞台表現自己。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月5日
中華職棒台鋼雄鷹5日公布擴編選秀名單，從味全龍隊選走外野手洪瑋漢（圖），他透過球團回應，剛過27歲生日老天給了一條新的道路，謝謝台鋼雄鷹的肯定，希望能有更多舞台表現自己。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職台鋼雄鷹今天公布擴編選秀名單，從味全龍隊選走外野手洪瑋漢，洪瑋漢透過球團回應，剛過27歲生日，老天給了一條新的道路，隨時做好準備，「任何球場都是我的舞台」。

中華職棒台鋼雄鷹隊公布首次擴編選秀名單，從其他5隊各選走1人，從味全龍隊挑走外野手洪瑋漢，台鋼領隊劉東洋表示，洪瑋漢是高雄三民高中畢業的球員，符合球隊在地經營的理念，速度快、守備範圍廣，也有不錯的打擊實力。

洪瑋漢透過龍隊球團回覆，身為球員就是要隨時將自己準備好，「任何一座球場都是我的舞台」，他也謝謝味全龍隊和三董魏應充，讓他有機會可以進到職棒舞台。

洪瑋漢12月3日剛過27歲生日，他也提到剛過生日，老天爺給了一條新的道路，謝謝台鋼雄鷹的肯定，希望能有更多舞台表現自己，未來的日子也會繼續努力打拚。（編輯：張雅淨）1111205

#洪瑋漢
#味全龍隊
#台鋼
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