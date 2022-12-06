黃頎扛住壓力敲關鍵安 威力盃少棒桃園市奪第6冠

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2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰6日登場，桃園市隊（圖）與台東縣隊鏖戰至延長賽第7局，終場由桃園以5比3拿勝，抱回隊史第6冠，開心完成2連霸。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽今天冠軍戰桃園市與台東縣鏖戰至延長賽第7局，桃園7局上黃頎扛住壓力敲出關鍵安打，劉祐安後援穩守，桃園5比3拿下隊史第6冠、抱回新台幣百萬獎金，完成2連霸。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天舉行，桃園市隊與台東縣隊交手戰況激烈，台東縣隊2局下靠著接連保送、滾地球先馳得點，桃園市隊3局上追分，靠著觸身球保送、黃頎安打、暴投、范宸竣適時安打送回追平分。

台東6局下攻占三壘，桃園市後援投手劉祐安穩住陣腳，抓到出局數沒失分、幫助球隊守住平手局面、延長戰線，兩隊正規6局打完1比1僵持不下。

延長賽突破僵局制7局上，黃頎扛住壓力敲出安打，一棒送回2分帶起球隊士氣，桃園再靠著暴投、失誤跑回第4分，接著故意四壞保送、滾地球再添1分保險分；7局下台東縣隊靠著王羽翔二壘打追回2分，但追分不及吞下敗仗。

桃園市隊總教練干易哲表示，台東派出球速不到70公里的下勾投手林沁駿先發，桃園打線被這個奇兵壓制了4、5局，先發投手范宸竣開賽稍微有點狀況，可能是不適應投手丘的高度，劉祐安後援登板屢屢化解危機，黃頎延長賽的安打也很關鍵，「那個時間點上去壓力很大」。

黃頎擔任桃園市聯隊開路先鋒，每場比賽都有安打輸出，打擊表現穩定，今天單場2安2打點，他表示，延長賽上場雖然很緊張，但心裡想著要把跑者送回來，打出安打很開心，「偶像是日籍好手鈴木一朗，希望可以像他一樣」。

桃園隊在2013年拿下首屆威力盃冠軍，2015、2016年完成2連霸，2019年再度奪冠，去年拿下冠軍、今年完成2連霸，為隊史第6冠。

干易哲表示，可以奪冠要感謝桃園市體育會棒球委員會主導遴選，感謝張滄彬老師，還有桃園市政府教育局提供完善資源，也感謝大會舉辦比賽，讓桃園少棒的教練齊聚一堂，並感謝龜山國小校長丁伯強今天特別到場替球隊加油。（編輯：張雅淨）1111206

2022年花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊與台東縣隊6日交手戰況激烈，雙方鏖戰至延長賽第7局，桃園市7局上黃頎（左）扛住壓力敲出關鍵安打，率隊以5比3奪冠。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽6日進行冠軍戰，桃園市隊范宸竣投打皆有表現，助隊收下隊史第6冠。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日