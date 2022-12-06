威力盃桃園奪冠 增設2項個人獎要「十全十美」

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2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽6日順利結束最後一天賽程，並頒獎表揚獲獎隊伍及優秀選手，前4強球隊成員開心合影留念。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽桃園市隊今天冠軍戰擊敗台東縣隊，拿下隊史第6冠、完成2連霸，今年比賽配合10週年增設「盜壘王」、「最佳貢獻獎」，讓個人獎也「十全十美」。

2022年威力盃少棒賽冠軍戰今天在花蓮國福棒球場舉行，桃園市隊與台東縣隊鏖戰至延長賽第7局，桃園市隊以5比3拿勝，抱回隊史第6冠、完成2連霸，獲得新台幣百萬獎金，冠軍隊除了獎金、獎座、冠軍錦旗外，還有紀念冠軍戒。

台東隊拿下亞軍，獲得獎金50萬元；季軍戰新北市隊擊敗宜蘭縣隊，新北市隊拿下季軍、獲得獎金20萬元，宜蘭縣隊殿軍獲得獎金10萬元。

配合威力盃10週年，此次增設2項個人獎，「盜壘王」為宜蘭縣隊李泓毅，「最佳貢獻獎」頒給亞軍表現最佳球員，獲獎球員為台東縣隊冠軍戰先發投手林沁駿。

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打擊獎第1名為新北市隊王聖穰、第2名為新北市隊周子淵、第3名為宜蘭縣隊陳宥瑞，打點獎為宜蘭縣隊莊海瑞，全壘打獎為桃園市隊吳昀熹，投手獎為台東縣隊黃銘恩，最有價值球員（MVP）為桃園市隊劉祐安，教練獎為桃園市隊總教練干易哲。

威力盃少棒賽舉辦緣起是2012年12月6日開出的威力彩，當時3名得獎人之一為花蓮人，得獎人小時候有棒球夢沒辦法實現，得獎後捐出獎金1.2億元，希望振興故鄉少棒運動，讓威力盃少棒賽在花蓮舉辦20年。（編輯：張雅淨）1111206