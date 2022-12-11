軟銀王牌千賀滉大 傳5年23億加盟大都會

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（中央社東京11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB官網今天引述消息人士透露，29歲的日職軟銀鷹王牌投手千賀滉大，已跟紐約大都會達成加盟共識，合約內容為5年7500萬美元（約新台幣23億元）。

大聯盟官網指出，據稱千賀這份合約包含完整的「不可交易條款」（No-trade Clause，允許球員否決某些交易提案）及選擇跳脫權，可讓千賀在2025年賽季結束後成為自由球員。

千賀自2012年起於日職一軍亮相，越投越出色後軟銀球團不願失去這位王牌，遲遲不肯開放入札，千賀到今年終於取得海外自由球員資格，因此大聯盟球隊現在找千賀不需像過去達比修有、田中將大等人一樣還得額外支付日職球隊一筆入札金，只要負擔千賀個人的合約即可。

這是大都會2022賽季結束後又一重要補強。此前大都會已砸數以億計美元重金，找來休士頓太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）、聖路易紅雀投手昆塔納（Jose Quintana）、費城人隊牛棚大將羅伯森（David Robertson）。

大都會也重金留住終結者狄亞士（Edwin Diaz）、本季敲出17轟、114安的外野手尼莫（Brandon Nimmo）。

日媒報導，千賀是第一位日本職棒育成選手出身而加盟大聯盟的球員。

日本朝日新聞報導，千賀從愛知縣蒲郡高中畢業以育成選手身分在2011年加盟軟銀隊，2019年成為聯盟三振王，2020年同時獲得三振王、勝投王及防禦率王等頭銜，拿下投手三冠王，到本季為止已連續7年拿下兩位數勝投，堪稱育成選手傳奇。

千賀日職生涯成績為87勝44敗、防禦率2.59，1089局投球的WHIP值（投手平均每局讓打者上壘數，相較傳統的防禦率，更能顯現投手對打者的壓制力）1.12；本季在軟銀144局投球繳出11勝6敗、防禦率1.94、三振對手156次。

紐約大都會過去曾有新庄剛志及松井稼頭央等日本球員效力。（譯者：黃名璽、陳亦偉）1111211