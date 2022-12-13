拳擊金腰帶賽創佳績 總教練：提升亞運信心

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台灣拳擊代表隊在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽共獲5金1銀2銅，締造史上最佳戰績。圖為代表隊13日抵達台灣。（中華民國拳擊協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣拳擊代表隊在墨西哥舉行拳擊金腰帶系列賽共獲5金1銀2銅，東京奧運「4金釵」陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀都奪金，總教練柯文明說，有助提升出戰杭州亞運的自信。

台灣拳擊代表隊11月在亞洲拳擊錦標賽奪得1金3銀，原班人馬12月轉戰在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽，進帳5金1銀2銅，代表隊今天返國。

總教練柯文明透過中華民國拳擊協會新聞稿表示，這是台灣拳擊選手自1968年墨西哥奧運後，54年來第一次重返中南美洲賽場，也締造史上最佳戰績。

包括東京奧運「4金釵」林郁婷、陳念琴、黃筱雯、吳詩儀等首次在國際賽同時贏得金牌，而甘家葳也在男子75公斤級奪金，女子63公斤級黃于庭摘銀，男子51公斤杜柏緯、63.5公斤賴主恩則獲銅牌。

柯文明表示，中南美洲拳擊好手輩出，台灣隊在強敵環伺中不僅不辱使命，也大開眼界，收穫滿滿，「中南美拳風獨樹一格，速度快、拳路刁，兼俱野性與創意，古巴、地主墨西哥，再加上非洲摩洛哥及阿爾及利亞好手齊聚，非常值得台灣拳手學習」。

柯文明指出，4名奪金女將是台灣隊國際賽主力，她們同時贏得金牌，象徵事事如意，更可提升她們明年出戰杭州亞運的自信。

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柯文明特別點名唯一在男子拳擊項目奪金選手甘家葳，藉由比賽自我肯定，重振信心，「他歷經一段很長的低潮，卻不氣餒，默默苦練，終於一掃陰霾」。

比賽地點位於墨西哥瓜達拉哈拉海拔1560公尺，空氣稀薄且乾燥，柯文明認為，對台灣隊拳手也是難得的經驗，「在10餘天的賽程中，時刻保持備戰狀態，等於經歷一次嚴格的高地移地訓練，一舉兩得」。（編輯：屈享平）1111213