林宜輝轉戰T1雲豹 填補球隊本土鋒線戰力

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（中央社記者龍柏安台北15日電）今天下午才從PLG新竹街口攻城獅「登出」的老將前鋒林宜輝，傍晚T1聯盟桃園永豐雲豹就宣布林宜輝加盟，球團除希望他填補鋒線戰力，也盼能起到傳承作用。

現年36歲的林宜輝，在SBL超級籃球聯賽時期就拿過總冠軍，曾效力過達欣工程男籃與裕隆納智捷，在加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹前，則是P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的一員。

林宜輝和雲豹總教練劉嘉發與總經理蘇翊傑，過去在達欣時期就是老戰友，彼此也都知根知底，蘇翊傑就說，林宜輝對於比賽的解讀能力極佳，也會是很好的溝通橋梁，他強調：「對於我們2號及3號位，希望他能扮演經驗傳承的重要角色。」

至於談到過去一起合作的往事，勾起林宜輝滿滿的「回憶殺」，他透露，當年和蘇翊傑在場上的搭配非常舒服，彼此一個眼神，就知道怎麼處理場上的問題，他也開玩笑說：「再次同隊彷彿又年輕了10歲。」

而從T1聯盟「登入」的林宜輝，則改穿13號戰袍，對於全新的環境，他透露，這支以年輕球員為主體的新球隊充滿了活力，且球風奔放，他期待能盡快熟悉隊友、融入團隊。

雲豹今年球季大動作不斷，除找來8度入選NBA美國職籃明星賽的洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），如今又網羅老將林宜輝，填補球隊本土鋒線戰力，看得出本季球團大刀闊斧進行「改造工程」，而明天主場迎戰台南台鋼獵鷹，包括霍華德與林宜輝都可望登場出賽。（編輯：張芷瑄）1111215