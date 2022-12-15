林辰翰滿貫砲率彰藝晉級 高中鋁棒聯賽16強出爐

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）高中棒球聯賽（鋁棒組）16強出爐，彰化藝中今天與大理高中交手，林辰翰敲出致勝滿貫砲當功臣，率隊以9比6擊敗大理高中晉級。

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）全國賽12日開打，今天32強賽彰化藝中與大理高中交手，大理高中2局上靠著林于澔陽春砲先馳得點，再靠著接連安打攻勢串聯、再添3分。

林于澔3局上敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊取得5比0領先，但大理投手群沒能守住，彰藝4局下靠著保送、林辰翰敲出安打，再靠著接連四壞保送，巫曜勛、黃信評敲安追分，彰藝追到5比5平手、滿壘時，林辰翰敲出滿貫砲，一棒幫助球隊超前比數，彰藝單局攻下9分、奠定勝基。

大理5局上追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗；彰藝總教練林健傑表示，雙方實力差不多，前面先發投手位置投太好，才會被打，還好球員有把握住那局機會，以往球隊落後就很難逆轉，這場打得令人驚訝。

林辰翰今天關鍵轟、是球隊搶勝功臣，他原本打第4棒，今天調整到第6棒，林健傑提到，把林辰翰排在4棒時，他沒什麼表現，今天將其棒次往後移收到不錯的效果，林辰翰今年高三了，在木棒組一直沒機會，因此讓他到鋁棒組出賽，算是球隊的精神領袖。

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林辰翰表示，之前打第4棒太心急，擊球不確實，今天利用收打將球帶進來，抓直球攻擊，棒次後移心情也比較放鬆，「這可能是我高中最後一個比賽了，希望把能力展現出來，創造奇蹟，不要留下遺憾」，他提到，大學可能不打球了，想往服裝設計的興趣發展。

今天比賽結束後，高中鋁棒聯賽16強也全數出爐，分別是彰藝、普門中學、麥寮高中、稻江商職、秀峰高中、善化高中、高苑工商、穀保家商、玉里高中、大溪高中、北科附工、羅東高工、平鎮高中、壽山高中、西苑高中和台東體中。（編輯：張芷瑄）1111215