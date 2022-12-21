17歲破台企甲足球最年輕進球紀錄 黃偉傑盼旅外

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）17歲台灣足球小將黃偉傑國中每週往返台南、台北訓練，今年創台企甲聯賽最年輕進球紀錄，台北競技俱樂部近日與他簽3年複數長約，有意送他赴國外受訓，黃偉傑也盼有機會旅外。

台灣企業甲級足球聯賽台北競技俱樂部今天舉辦記者會，宣布近日已與從俱樂部青訓梯隊出身的球員黃偉傑簽下3年長約，未來還規劃送他赴國外受訓、測試，黃偉傑也成為俱樂部第一位來自青訓體系，獲得複數合約肯定的球員。

黃偉傑從小接觸足球，國小3年級透過選拔加入校隊，他說：「越踢越有鬥志，很享受踢足球感覺，想要一直踢下去。」

有別於一般運動員循校隊體系繼續發展，想要兼顧學業的黃偉傑另闢一條路，決定每週末搭乘高鐵往返台南、台北，參與俱樂部訓練，並獲得父母支持。

位於台北的俱樂部每週六一早8時多就要開訓，但黃偉傑卻不覺得辛苦，反而感到很開心，他表示，平常上學只能自己練習，「每週就等這2天踢球」。

黃偉傑高中時北上求學，就讀東山高中，媽媽也陪同他一同追夢，黃偉傑從歷經台灣乙級足球聯賽洗禮，到今年在台灣企業甲級足球聯賽歷練，感受強度落差的震撼，反而激勵他想要變強的鬥志。

總教練陳信安表示，黃偉傑13歲通過測試後，加入俱樂部青訓梯隊，每週南北往返訓練不間斷，真的很不容易，不僅訓練都是最早到，結束後也會繼續自主練習，是名具有未來性的球員，希望透過3年長約，讓黃偉傑安心練習訓練、比賽。

黃偉傑今年10月以17歲又309天之姿，成為台企甲最年輕進球球員紀錄，他期待明年成績能再往上提升，目標踢進4至5球。

黃偉傑同樣懷抱著旅外的夢想，並期許自己能先成為國內最頂尖球員。不過目前就讀高三的他，近期得先迎接大學學測的考驗，黃偉傑表示，目標鎖定輔仁大學企業管理學系，希望除了足球外，還能學習如何經營管理。（編輯：張雅淨）1111221