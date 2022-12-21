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台哥大女子高球賽 吳佳晏首輪飆65桿獨居領先

2022/12/21 21:32（12/21 21:41 更新）
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台灣職業女子巡迴賽年終封關大賽、台灣大哥大女子公開賽21日在林口東華球場展開首輪賽事，旅日高球新秀吳佳晏飆出7鳥、0柏忌完美演出，揮出65桿獨居領先。（大會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月21日
台灣職業女子巡迴賽年終封關大賽、台灣大哥大女子公開賽21日在林口東華球場展開首輪賽事，旅日高球新秀吳佳晏飆出7鳥、0柏忌完美演出，揮出65桿獨居領先。（大會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月21日
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）旅日高球新秀吳佳晏今天在台灣大哥大女子高球公開賽首輪飆出7鳥且0柏忌的完美演出，揮出65桿獨居領先，而侯羽桑、洪玉霖以68桿，暫時並列第2。

台灣職業女子巡迴賽年終封關大賽台灣大哥大女子公開賽，總獎金新台幣500萬元，共102名選手參賽，今天在林口東華球場展開首輪賽事。

吳佳晏今天前9洞先進帳3記博蒂，後9洞再添4隻小鳥，以65桿佳績開出紅盤，她賽後表示，過去在東華球場比賽成績一直都不理想，因此首輪能在陰天起風的天氣下，打出個人高球生涯次佳的65桿成績（過去單回合最佳為64桿），讓她感到相當開心。

吳佳晏指出，這場比賽的距離與在日本的比賽相比，感覺稍微短了一點，「今天風勢滿大的，日巡比較不會碰到這麼大的風。不過今天我在距離與選桿方面都還算得滿準的、打得滿順的，球路都有照我的意思走」。

洪玉霖今年曾拿下建大輪胎盃與綠林慈善盃女子公開賽2座冠軍，今天首輪表現相當穩健，全場射下4鳥，與侯羽桑同樣打出68桿，暫時並列第2，洪玉霖說：「今天抓鳥的機會不少，該推進的最後都有推進洞。」

尋求衛冕的徐薇淩從美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）返台後，似乎仍在重新適應台灣偏慢的果嶺速度，今天推桿情況不太理想，繳出3記博蒂與2記柏忌，以71桿繳卡，與2020年冠軍錢珮芸等人並列第13。

旅美高球好手李旻首輪僅打出高於標準1桿的73桿，並列第37，賽後直奔果嶺練習推桿。（編輯：張芷瑄）1111221

#吳佳晏
#洪玉霖
#侯羽桑
洪玉霖
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