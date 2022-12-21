體檢有問題沒去巨人 傳柯利亞12年97億加盟大都會

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（中央社紐約21日綜合外電報導）消息人士今天凌晨向ESPN證實，大聯盟明星游擊手柯利亞在驚人的轉折下，已與紐約大都會達成12年3.15億美元（約新台幣97億元）合約，放棄與舊金山巨人的13年3.5億美元合約。

美國體育頻道ESPN報導，柯利亞（Carlos Correa）上週與巨人達成13年3.5億美元的歷史性合約，與費城人強棒哈波（Bryce Harper）並列職棒史上自由球員簽下的最長合約。28歲的柯利亞原本可望在舊金山結束他的職業生涯，並成為巨人輝煌隊史中一個新核心人物。

柯利亞的交易案原定在20日巨人記者會上宣布，但巨人當天上午宣布延後。

美聯社隨後報導，柯利亞的體檢過程出現未公開的醫療問題，但整個大聯盟接受ESPN採訪的人士仍相信這筆交易案終將敲定。

接著積極追求世界大賽冠軍的大都會突然出手，搶得另一位超級球星柯利亞。

這筆交易一樣有待他的體檢完成。若柯利亞與大都會的交易敲定，就能跟好友、波多黎各同胞林多（Francisco Lindor）聯手。林多在2021年4月簽署為期10年、價值3.41億美元的延長約協議。

林多預計將繼續擔任游擊手，而柯利亞將移防三壘，這無疑會讓球迷想起前洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）和A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）的搭檔。

若計入柯利亞的交易，大都會在補強不手軟的老闆柯恩（Steve Cohen）帶領下，這個休賽季已經在自由球員市場投入超過8億美元。

大都會以9位數的合約帶回外野手尼莫（Brandon Nimmo）和終結者狄亞士（Edwin Diaz），並簽下先發投手魏蘭德（Justin Verlander）、千賀滉大（Kodai Senga）和昆塔納（Jose Quintana）等人。

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柯利亞是今年大聯盟自由球員市場的大咖之一，其他還包括賈吉（Aaron Judge）以及3名明星游擊手透納（Trea Turner）、柏格茨（Xander Bogaerts）和史萬森（Dansby Swanson），這5個人現在已經簽下總計14億美元的合約。

柯利亞兩度參加全明星賽並且是一屆金手套獎得主，在過去兩個賽季為休士頓太空人和明尼蘇達雙城出賽284場，打擊三圍（打擊率、上壘率與長打率）是.285/.366/.476，打出48支全壘打和156分打點。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1111221