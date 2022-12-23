PLG國王逆轉勝勇士 本季對戰3連勝

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）新北國王隊克服最多22分落後，第4節一波25比6攻勢加上楊敬敏最後31.3秒兩罰俱中，終場106比101擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季對戰3連勝。

勇士今天在主場台北和平籃球館迎戰國王，這是本季第3度交鋒，過去2次都由國王拿下勝利，而勇士這場如果能開胡，將可取代國王登上PLG龍頭。

不過，國王彷彿是勇士剋星，上半場雖曾落後18分，第3節最多落後達22分，但第4節戰況丕變，勇士進攻陷入當機，單節被對手打出一波31比10攻勢，不僅把領先優勢全吐了回去，反而陷入落後。

國王「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）在第4節3分46秒飆進三分球，比數追到96比97，接下來包括洋將牧倫斯（Byron Mullens）與林書緯連續得分，合力拉出一波7比0攻勢逆轉超前。

勇士靠洋將強森（Chris Johnson）翻身跳投，將比數追到只差1分，但接下來林書緯先拿兩分，本土王牌「阿美族戰士」楊敬敏操刀兩罰也穩穩命中，穩住球隊勝基，順利演出逆轉勝。

楊敬敏攻下全場最高29分，洋將曼尼高（Kenny Manigault）也有21分、10籃板與6助攻；勇士以強森23分、11籃板與6阻攻最佳，辛特力（Michael Singletary）則拿下22分、9籃板，本土中鋒曾祥鈞攻下21分。

國王拿下勝利後，戰績以8勝3負持續獨占鰲頭，而吞敗的勇士是7勝5負。（編輯：李明宗）1111223