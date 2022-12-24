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企聯女壘頒獎 福添福嘉南鷹柯夏愛年度MVP

2022/12/24 20:28（12/24 20:36 更新）
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2022第7屆企業女子壘球聯賽24日舉行年度頒獎典禮，與會來賓及獲獎者開心合影留念。（中華民國壘球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月24日
2022第7屆企業女子壘球聯賽24日舉行年度頒獎典禮，與會來賓及獲獎者開心合影留念。（中華民國壘球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）2022企業女子壘球聯賽今天舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹今年完成3連霸，年度MVP及總冠軍賽MVP都是投手柯夏愛，她也同時拿下三振王。

第7屆企業女子壘球聯賽今年由新世紀黃蜂隊和福添福嘉南鷹爭霸，新世紀黃蜂隊包辦上下半季冠軍、直晉總冠軍賽，在6戰4勝制總冠軍賽保送1勝，福添福嘉南鷹從挑戰賽一路打上來，總冠軍賽戰績展現韌性，成為企聯女壘首支完成3連霸的球隊。

今天舉行年度頒獎典禮，年度MVP由福添福嘉南鷹隊投手柯夏愛蟬聯，柯夏愛在去年U18世界盃表現出色，率領台灣女壘隊拿下銀牌，今年她球技更是有明顯成長，並且在季後賽表現出色，率隊擊敗新世紀黃蜂，帶領福添福嘉南鷹勇奪3連霸，功不可沒。

經由選考委員決定，柯夏愛不但是總冠軍賽MVP，也拿下年度MVP，另外還拿下三振王；福添福嘉南鷹張寧恩拿下最佳總教練獎、黃慧雯拿下最佳教練獎。

新世紀黃蜂隊投手蔡珈蓁以單季19勝、防禦率1.68的好成績，榮獲勝投、防禦率王和最佳投手獎。

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福添福嘉南鷹柯佳慧拿下打擊王，全壘打王為新北凱撒陳家宜，打點王為福添福嘉南鷹李思詩，盜壘王為新北凱撒姜婷恩。

最佳球員部分，投手獎蔡珈蓁、捕手獎李思詩、一壘手福添福嘉南鷹林志霙、二壘手為新世紀黃蜂隊林鳳珍、三壘手為福添福嘉南鷹鄧宇媜、游擊手新北凱撒劉瑄，外野手3人為沈嘉玟（新世紀黃蜂）、姜婷恩和兆基穿山甲陳雨庭，最佳指定打擊為新世紀黃蜂潘竹瑜。（編輯：張芷瑄）1111224

#柯夏愛
#嘉南鷹
#李思詩
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