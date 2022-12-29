空手道戰將谷筱霜亞錦賽奪金 盼杭州亞運續佳績

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）連3屆出戰亞錦賽摘銅的空手道好手谷筱霜日前摘下生涯首面亞錦賽金牌，她今天表示，這屆比賽全力以赴，終於打敗強敵奪金牌，感謝教練鼓勵和支持，盼明年杭州亞運延續佳績。

南投縣布農族女戰士谷筱霜參加在烏茲別克舉行的2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，12月20日在壓軸決賽以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌，南投縣長許淑華今天接見表揚出戰選手，感謝選手與教練為南投縣爭光。

許淑華致詞表示，空手道是南投縣體育發展重點項目，縣立旭光高中空手道隊成立約20年，是培育好手搖籃，縣府今年補助學校聘任教練3人，經費新台幣139萬2408元、補助原住民學生營養費及課業輔導費62萬3400元、空手道基層訓練站相關經費65萬元、空手道優秀選手培訓計畫共100萬元，盼選手獲妥適照顧。

谷筱霜也是旭光高中空手道隊訓練出來的好手，目前就讀國立台灣體育運動大學，她今天與母校旭光高中校長何光明、教練黃泰吉、空手道隊學妹一起出席，谷筱霜接受媒體聯訪表示，曾對戰宮原美穗落敗，這次又遇上，比賽時沒想太多，就是專心在時間內盡全力。

縣府教育處透過新聞稿表示，這屆亞錦賽南投選手獲1金、2銀、1銅、第5名成績，詹心妤獲青少年女子個人對打第2量級銀牌、包羽薰獲青少年女子個人對打第3量級銀牌、黃祖恩獲青少年男子個人第2量級對打第5名、黃愛倫、包羽薰、曾韻文獲團體賽青少年女子組銅牌。（編輯：謝雅竹）1111229