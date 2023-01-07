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T1谷毛唯嘉致勝三分建功 台鋼客場扳倒海神

2023/1/7 22:16
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（中央社記者龍柏安台北7日電）客場總在第4節崩盤的老症頭，台南台鋼獵鷹今天總算沒再犯，靠著替補控衛谷毛唯嘉在比賽結束前最後20.5秒的致勝三分建功，終場以101比92擊敗高雄全家海神。

台灣運彩xT1聯盟上季龍頭高雄全家海神，今天在主場高雄巨蛋迎戰本季華麗變身的台鋼獵鷹，海神沒能守住主場優勢，吞下近來2連敗。

獵鷹本季主場戰績嚇嚇叫，但客場不給力，6場敗績當中，就有5敗在客場吞下，賽前總教練劉孟竹喊話，要證明他們不是支只會打主場的球隊，自家球員也沒漏氣，第4節成功擋住海神反撲，有驚無險保住勝利。

獵鷹今天在第3節拉出一波31比17攻勢，讓他們帶著雙位數領先進入第4節，韌性十足的海神在比賽結束前1分15秒，靠著洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）籃下進攻得手，追到只差2分。

決勝時刻獵鷹巨塔辛巴（Sim Bhullar）先是兩罰俱中，接下來菜鳥後衛谷毛唯嘉在弧頂運球後甩開對手，跳投命中關鍵三分，也確保勝利入袋。

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投進致勝三分球的頭號功臣谷毛唯嘉，今天攻下全隊最高的19分、8籃板與4助攻，布拉則拿下18分、9籃板，洋將阿修羅（Robert Upshaw）也有17分、7籃板與6助攻；海神方面則以洋將庫薩斯的22分、9籃板最佳。

至於另一場台灣啤酒英熊，今天在主場天母體育館迎戰來犯的台中太陽，英熊靠著新加盟的洋將瓊斯（Perry Jones）攻下最高的29分、7助攻與6籃板全方為表現，另一名洋將大勝（Branden Dawson）也有20分、9籃板與5抄截，合力以105比89擊敗太陽。（編輯：張銘坤）1120107

#谷毛唯嘉
#庫薩斯
#台鋼
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