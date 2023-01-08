烏凱恩大專聯賽游擊21場僅漏2次 提升打擊拚職棒

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）台東大學烏凱恩此次大專棒球聯賽游擊守備穩定，目前21場出賽僅漏2次球，烏凱恩去年挑戰中職選秀沒獲得球隊青睞，打擊起伏大是問題，畢業再拚選秀，希望能跟隨高中同學劉基鴻的腳步。

台東大學游擊手烏凱恩畢業於青棒名校平鎮高中棒球隊，同屆隊友有現效力中職味全龍隊的內野手劉基鴻、投手徐若熙，烏凱恩大學到台東大學棒球隊磨練，去年有參加台鋼雄鷹和中職測試會，雖有獲得推薦取得參選資格，但沒有獲得球隊青睞。

烏凱恩表示，沒有被球隊選到之後也有去了解問題在哪，知道是打擊上比較吃虧，這段期間有針對打擊力量、攻擊策略修正，也有看一些打擊比較好的球員比賽影片，學習怎麼設定球路。

大四的烏凱恩此次大專棒球聯賽（公開一級）比賽，打擊表現不是很突出，還是有起伏大的問題，複賽前6場出賽、場場敲安，今天複賽最後一戰與輔仁大學交手，單場吞下2次三振，但他表示，印象中預賽加複賽超過20場出賽，僅漏過2球。

烏凱恩表示，守備一直是最有信心的部分，從國小到高中都是二壘為主，大學之後移防游擊，一開始也有代班外野，目前游擊守備最有信心，自評判斷球的來向、守備移動是優點。

烏凱恩今年大四，畢業後將再挑戰中職選秀，他也明白打擊部分需要加強的地方很多，這段時間除了打擊的調整，也會多增加重量訓練。

烏凱恩表示，看著高中隊友劉基鴻在職棒打出這麼亮眼的成績，當然會羨慕，也會以他為目標，希望拚看看、能追隨他的腳步進到職棒。（編輯：張雅淨）1120108