陳柏良攜手銘傳推獎助學金 盼吸引足球人才加入

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台灣足球好手陳柏良（右2）12日出席活動時公布「陳柏良公益信託」推動的足球獎助學金計畫，每月規劃補助銘傳大學足球隊本土、外籍球員各一名，每人每月獎助學金新台幣2萬元，盼吸引更多足球人才加入。中央社記者黃巧雯攝 112年1月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）「台灣隊長」陳柏良睽違2年回到台灣，他今天宣布，名下所成立的公益信託陳柏良足球基金，將與銘傳大學足球隊攜手，推出獎助學金計畫，盼吸引更多本土或外籍足球人才加入。

上季效力中國足球甲級聯賽青島青春島的「台灣隊長」陳柏良，心繫台灣足球，他今天出席活動時公布「足球公益信託陳柏良基金」推動的獎助學金計畫。

陳柏良表示，自己是一名土生土長的台灣人，藉由足球能夠走向國際，他回想一路走來，能有今天是因為遇到很多幫助他的人，而他也謹記爸媽的提醒，做人要飲水思源，從致力於推動高中足球訓練營、國際邀請賽，到與銘傳大學足球隊攜手合作，推出獎助學金計畫，希望回饋台灣足球。

「為了生活，很多大學球員都是半工半讀」，陳柏良希望能用自己一份小小心力，幫助台灣球員。

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銘傳大學國際副校長李藍瑜表示，銘傳男子足球隊成立於1992年，迄今已30年，在各項聯賽均有優異表現，曾獲大專聯賽11人制、5人制等賽事冠軍，未來與「足球公益信託陳柏良基金」合作，將能提升球員的競爭力，提升球隊戰績，開拓球員未來的發展出路。

「足球公益信託陳柏良基金」獎助學金規劃每月補助銘傳大學足球隊本土、外籍球員各1名，每人每月獎助學金新台幣2萬元，至於挑選標準，陳柏良透露，會將球員的潛力、發展性以及人品納入考量。（編輯：張芷瑄）1120112