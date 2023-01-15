大專聯賽台體睽違10屆奪第4冠 林宗毅激動落淚

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）今天冠軍戰台體與南華交手打得激烈，延長賽守備亂流多，台體11局下靠再見失誤跑回致勝分，以6比5拿下隊史第4冠，總教練林宗毅激動落淚，邱志鵬拿下MVP。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局上，南華靠著保送、犧牲觸擊點至三壘方向，造成台體三壘手失誤，一口氣跑回2分。

10局下台體觸擊戰術回敬，也讓南華發生守備失誤先跑回1分，再靠著暴投跑回分數、再度扳平比數。

延長賽11局上，南華靠著犧牲觸擊、台體守備失誤攻占滿壘，劉愷廷高飛犧牲打超前比數，11局下台體靠著失誤一口氣跑回2分，順利奪冠。

兩隊比賽打得膠著，延長賽守備狀況更多，台體總教練林宗毅表示，延長賽雖然亂流比較多，但這都是過程，球員表現不好下場都會自責，也一直鼓勵他們不要去想負面的東西，想辦法幫助球隊贏球最重要。

台體在93學年度、96學年度、101學年度都曾拿下大專棒球聯賽（公開一級）冠軍，今天擊敗南華、睽違10屆再度奪冠，也逼哭帶隊總教練林宗毅。

林宗毅坦言心情激動，這批球員很拚，一路走來這個學年度戰績不錯，桃園盃、梅花旗都奪冠，春季聯賽拿下亞軍，今天再奪冠，球員們很努力，有時候早上6時要練球，天還沒亮就看到球員在球場等教練了。

台體今天先發投手邱志鵬投8局被敲出7支安打，投出4次三振，失掉2分（1分責失分），雖然無關勝敗，但獲頒最有價值球員（MVP），林宗毅給他的表現打100分。

邱志鵬對自己今天表現很滿意，投到後半段有點沒力了，但也知道今天比賽是投手教練郭勇志帶領球隊的最後一場比賽，「很想要拿下這場比賽，給他最美好的回憶。」（編輯：張雅淨）1120115