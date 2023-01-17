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高溫破表 澳網開賽第2天10場戶外比賽被迫叫停

2023/1/17 17:55
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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）澳洲網球公開賽在墨爾本球場（Melbourne Park）開打第2天，球員就得提前接受耐熱測試，酷熱天氣讓10場戶外進行的比賽暫停，球迷也紛紛躲到陰涼處。

今天比賽開打3個小時後，主辦單位不得不搬出他們定下的「極端高溫政策」（Extreme Heat Policy），因為當時氣溫逼近攝氏36度，一陣陣炙熱的風吹拂著球場各個角落。

大會量測輻射熱、濕度、陰涼處空氣溫度，作成的「熱壓力量表」（Heat Stress Scale）數值超過最高門檻的5.0，主辦單位於是暫停10場戶外進行的比賽。

在有屋頂的主要外圍球場進行的比賽照常舉行，前世界排名第一的英國網球好手莫瑞（Andy Murray）則在拉佛球場（Rod Laver Arena）噴汗迎戰義大利名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

比賽一早開打時，氣溫就已逼近攝氏30度。主辦單位表示，戶外比賽於當地時間下午5時以後才會恢復。

澳網於澳洲盛夏時節登場，天氣酷熱是賽會一大變數，比賽有時被迫暫停，賽程安排常令主辦單位頭痛。

許多球員抱怨先前作法可能危害健康和安全，澳洲網球協會（Tennis Australia）2018年底因而調整應對極端高溫的政策。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120117

#澳網
#貝雷蒂尼
#墨爾本球場
澳網
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