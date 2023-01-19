奧運金牌跑者波特疑遭詐近4億 投資帳戶剩36萬元

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退役的牙買加奧運金牌男子短跑名將波特在牙買加一間投資公司的帳戶有約新台幣3億8600萬元不翼而飛。（圖取自instagram.com/usainbolt）

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（中央社金斯敦19日綜合外電報導）退役的牙買加奧運金牌男子短跑名將波特的律師表示，波特在牙買加一間投資公司的帳戶有1270多萬美元（約新台幣3億8600萬元）不翼而飛，他正尋求追回，必要時不惜打官司。

波特（Usain Bolt）的律師高登（Linton Gordon）17日晚間告訴路透社，波特上週接獲通知，他在牙買加投資企業「股票與證券有限公司」（Stocks and Securities Ltd，SSL）的帳戶結餘無故縮減至僅剩1萬2000美元（約新台幣36萬元）。

高登表示，這個帳戶裡的資金是作為波特和他父母的退休金；若SSL不返還資金，「我們會告上法院」。

他說道：「我們感到十分失望，希望這件事的解決方式，是波特先生要回他的錢且能安心生活。」

綽號為「牙買加閃電」的波特於2017年退休，他曾在全球短跑界稱霸10年，拿過8面奧運金牌，家喻戶曉程度就如同巴西足球巨星比利（Pele）與美國拳王阿里（Muhammad Ali）。

波特保有100公尺9秒58、200公尺19秒19以及400公尺接力36秒84的世界紀錄，至今無人能破。

SSL於12日發布聲明表示，公司得知一位前職員的詐欺行徑，且已經將事件通知執法單位，同時已採取相關措施保全資產及強化內部行為守則。這間公司位於牙買加首都金斯敦（Kingston）。

路透社報導，SSL並未立即回覆尋求進一步評論的電子郵件與電話。

牙買加警方16日表示，針對「據傳影響波特先生等人士帳戶的（SSL）疑似詐欺行為」，警方的詐欺與金融調查團隊正在進行調查。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120119