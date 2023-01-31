范國宸接悍將隊長重責 球隊文化首重「溝通」

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中職富邦悍將隊31日在嘉義開訓，並由范國宸（前右）接任隊長。范國宸表示，他希望打造的球隊文化是大家願意開口溝通、拉近彼此距離，也認為多一點溝通，為團隊著想，能一起往好的方向改變。中央社記者張新偉攝 112年1月31日

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（中央社記者謝靜雯嘉義31日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，由范國宸接下隊長位置，指派投手歐書誠、野手申皓瑋擔任副隊長，范國宸希望打造的球隊文化是大家願意開口溝通、拉近彼此距離。

中華職棒富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，喊出年度口號All Blue，希望展現藍色的力量，同時隊長交接，林哲瑄將隊長重責交棒給范國宸，總教練丘昌榮感謝過去幾年林哲瑄的努力和付出，也提到在去年林哲瑄受傷時，看到范國宸展現充分的領袖氣質。

范國宸接下隊長重責，感謝球團和教練團的肯定和信任，也提到球隊要變強要有良好的文化，希望大家新球季一起加油。

被問起希望打造出球隊怎麼樣的風格和文化，范國宸表示希望大家願意開口溝通，發現問題不管是學長還是學弟都可以勇於提出來，學長、學弟間的距離也可以拉近，不管教練團還是球員，多一點溝通，為了整個團隊著想，一起往好的方向改變。

范國宸指定兩名副隊長分別是投手歐書誠、野手申皓瑋，范國宸解釋，選擇歐書誠是因為他很有責任感，在投手群的定位是中繼投手，也有比較多的時間可以跟投手群相處，可以負責投手部門，申皓瑋也慢慢進入中生代，他跟年輕學弟的互動很良好，多給他一點責任、他也很願意幫忙。（編輯：陳政偉）1120131