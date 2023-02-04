林書豪抵台何時上場仍未定 鋼鐵人8日辦加盟記者會

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，今天清晨搭機抵台，球團表示，下週將向球隊報到，8日將出席加盟記者會，至於首秀時間將身體狀況，並由教練決定。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）PLG高雄17直播鋼鐵人開季戰績低迷，去年底再度更換總教練，農曆年前由負責督導球隊運作與管理的籃球事務營運長、鄭志龍接掌兵符，而春節期間宣布延攬林書豪加入，將披上鋼鐵人7號戰袍。

林書豪11年前在NBA掀起「林來瘋」旋風，在台灣球迷引頸期盼下，今天清晨抵台，林書豪與一名女子一同下機，但並未接受採訪。

鋼鐵人球團發布新聞稿表示，今天由總經理高景炎親自接機，與林書豪簡單寒暄後，林書豪也熱情透過球團向球迷們打招呼。

球團指出，林書豪抵達後，下週將正式向球隊報到，儘速加入球隊訓練，2月8日將出席球團舉辦的加盟記者會，屆時鋼鐵人球員也將全員出席，而在林書豪加入後，也象徵鋼鐵人下半季即將「從LIN開始」。

林書豪先前曾透露，期待能在2月12日主場高雄市鳳山體育館迎接首秀，不過球團表示，林書豪將視身體調整狀況，最後由教練決定出賽時間。

鋼鐵人開季戰績2勝15敗，昨天主場與福爾摩沙台新夢想家一役，僅吸引1536人進場，而日前傳出林書豪有可能2月12日首次亮相的消息一出後，截至今天中午為止，鋼鐵人2月12日主場1樓的門票已完售。（編輯：龍柏安）1120204