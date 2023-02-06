黃子鵬盼經典賽發揮優勢 周思齊一番話轉換心態

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低肩側投手黃子鵬（圖）首度打世界棒球經典賽，上屆世界12強賽沒有上場當作養分，中信兄弟野手周思齊一番話「經典賽是要來贏球的、不是來學習的」，讓他轉換心態，想辦法發揮優勢、珍惜機會。中央社記者謝靜雯攝 112年2月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）低肩側投手黃子鵬首度打世界棒球經典賽，上屆世界12強賽沒有上場當作養分，周思齊一番話「經典賽是要來贏球的、不是來學習的」，讓他轉換心態，盼發揮優勢、珍惜機會。

黃子鵬2019年世界12強棒球賽是台灣代表隊成員，但沒有獲得上場機會，此次再被選入世界棒球經典賽代表隊中，黃子鵬表示，12強沒能上場，不會覺得可惜，教練團有考量，在一旁看著學長們打球、學習他們的球商，都是很好的養分。

此次有機會首度踏上世界棒球經典賽舞台，黃子鵬表示，前陣子看到中信兄弟野手周思齊勉勵學弟的一席話感觸很深，「經典賽是要來贏球的、不是來學習的」。

黃子鵬表示，入選國家隊的都是各方好手，很容易抱著學習心態、想要看別人為什麼這麼強，但周思齊的話讓自己有不同想法，此次入選，想辦法調整到最好狀態、把自己的優勢發揮出來。

黃子鵬表示，經典賽的比賽用球與中職比賽用球不太一樣，球比較大顆、也比較光滑，因為已經習慣一段時間了，加上大家條件都一樣，不會是問題。

過往都覺得中南美洲球隊害怕「怪投」，黃子鵬表示，大學時期的國際賽有碰過中南美洲球隊，但是層級差太多，中南美洲球員怕怪投是既定印象，不會多想，每場比賽做好準備。

黃子鵬去年中職球季投出亮眼表現，拿下防禦率王，但他表示那是去年的事情了，想辦法發揮優勢、面對各國菁英、上場能夠有效壓制才是重點。

今天成軍記者會上，大銀幕上秀出自己的名字，黃子鵬直言沒有想過，「以前覺得打經典賽離我很遙遠，現在就是身歷其中」，他也提到，知道母隊學長陳禹勳等了10年才一圓打經典賽的夢，「我可以有機會入選、真的很珍惜，也會展現最強的企圖心。」（編輯：龍柏安）1120206