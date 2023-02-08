桃猿4名選手提薪資仲裁 領隊：尊重球員權利

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今年有5人提出薪資仲裁，為史上最多，其中樂天桃猿就占了4人。桃猿領隊浦韋青表示，今年桃猿隊談薪機制改變，不過持續有在跟球員談，也尊重球員行使自己的權利。

中職薪資仲裁受理期限為每年2月1日起5個工作天，今年2月4日為補班日，申請截止日期至6日，以郵戳為憑。昨天媒體報導，提出薪資仲裁的球員有樂天桃猿隊賴鴻誠、黃偉晟、陳禹勳及郭嚴文，還有味全龍隊蔣少宏。不過中職秘書長楊清瓏今天表示，由於球員中有人不願公開，今年聯盟不會正式公告。

針對桃猿隊有4人提出薪資仲裁，領隊浦韋青表示，有持續和4名選手談薪，但提薪資仲裁是選手的權益，「我們很正常在看待這件事情，當然能夠達成共識是最好，如果在這個期間之前還是覺得沒辦法達成共識，選手有這個權利去行使，我們要去尊重。」

桃猿隊今年談薪機制改變，以往都是由領隊談，不過浦韋青指出，樂天球團總部希望要有分工，所以今年薪水由育成部主管沈鈺傑來談。但浦韋青表示，「薪水部分還是要得到長官確認，由沈鈺傑來執行，今年能夠判斷薪資的工具變比較多，承辦人是負責去解讀這個工具。」

中職各隊都已經在春訓，卻還有很多球員還沒談好合約，針對這樣的現象，中職會長蔡其昌今天表示，「談判的過程本來就一定會花時間，就像民主效率會比較不好，因為要整合、溝通不同立場和意見，我很難去介入個案。」

不過蔡其昌指出，以聯盟的角度，兩造談判一定要有結果，不能一直拖下去，「我在乎最終有沒有解決方案和機制，不要說僵住、影響比賽，解決方案就是薪資仲裁。」

至於聯盟未來是否有可能訂下談薪期限，蔡其昌指出，這個還要討論，因為訂太早或太晚都會涉及到談判公平性，「太早一定對球員好嗎，也不一定，聯盟這個角色就像裁判，要思考很多面向，盡量讓兩造雙方平衡。」（編輯：張雅淨）1120208