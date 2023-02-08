阿根廷智利烏拉圭巴拉圭聯手申辦2030年世足賽

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（中央社布宜諾斯艾利斯7日綜合外電報導）阿根廷、智利、烏拉圭與巴拉圭今天正式聯合申請主辦2030年世界盃足球賽；那一年恰好是首屆世足賽在烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）舉行的100周年。

法新社報導，南美足球總會（Conmebol）主席杜明奎（Alejandro Dominguez）在阿根廷表示：「我們相信國際足球總會（FIFA）有義務紀念那些舉辦第一屆世界盃的人們。」

杜明奎在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）南方的伊塞薩（Ezeiza）出席阿根廷足球協會（Argentine Football Association）總部舉行的世足賽申辦活動。

2030年世足賽主辦權競爭激烈，國際足球總會將在2024年決定花落誰家。

上述4個南美國家爭取主辦權所面臨的最大挑戰，是西班牙、葡萄牙與烏克蘭也聯合申辦，這3國獲得歐洲足球總會（UEFA）支持。

另外，沙烏地阿拉伯也考慮與埃及、希臘聯手申辦。

杜明奎去年12月說，國際足總應讓南美洲主辦世足賽100周年賽事，以紀念南美傳奇球星比利（Pele）與馬拉度納（Maradona）。

阿根廷足球協會主席塔比亞（Claudio Tapia）補充說：「申辦2030年世足賽是所有南美人民的夢想，不僅因為這是首屆世界盃的百年慶，也因為我們對足球懷抱的熱情。」

申辦2030年世足賽的南美4國中，除了烏拉圭主辦首屆賽事之外，智利和阿根廷曾分別於1962年和1978年主辦，巴拉圭則從未主辦過世足賽。

首屆世界盃有13隊參加，烏拉圭當時以4比2擊敗阿根廷獲得冠軍。阿根廷去年於卡達擊敗法國，成為現任冠軍。

下一屆世界盃將在2026年由美國、墨西哥、加拿大合辦，且首度擴大由48隊競爭，先前僅有32隊。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120208