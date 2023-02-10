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成晉第4度出征石垣島 準備經典賽仍會全力以赴

2023/2/10 18:10（2/11 16:31 更新）
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中職樂天桃猿隊11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，其中野手成晉已經是第4次來到石垣島，由於還多了一個經典賽國手身分，他表示，會在不受傷的範圍內全力以赴。圖為成晉（前）10日打擊練習。中央社記者張新偉攝 112年2月10日
中職樂天桃猿隊11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，其中野手成晉已經是第4次來到石垣島，由於還多了一個經典賽國手身分，他表示，會在不受傷的範圍內全力以赴。圖為成晉（前）10日打擊練習。中央社記者張新偉攝 112年2月10日
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（中央社記者楊啟芳日本石垣市10日電）中職樂天桃猿隊將在明天起與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，其中成晉已經是第4次來到石垣島，由於還多了一個經典賽國手身分，他表示，會在不受傷的範圍內全力以赴。

桃猿隊與羅德隊的「亞洲門戶交流賽」從2016年就開始進行，2021年及去年因為疫情停辦，今年桃猿隊再度回到石垣島，其中外野手成晉已經是第4次來石垣島參與交流賽，他同時是世界棒球經典賽台灣隊成員，不過成晉與陳冠宇仍有來石垣島。

成晉今天接受媒體訪問時表示，「不管在哪裡都是在打棒球，只要有上場就會全力以赴，但現在多了一個國家隊身分，要更保護好自己的身體，在不受傷的範圍內去拚，盡量把自己身體照顧好，結束石垣島的比賽後再回到國家隊集訓。」

談到自己身體狀況，成晉表示，現在維持得不錯，但技術上調整還沒有到100%，目前台灣隊集訓在實戰打擊階段，「調整方式已經接近比賽感覺了，我來到這邊一樣保持這樣的心態，希望回到國家隊後可以盡快把狀況調整起來，面對後面的預賽。」

成晉在2018年還是新人時，曾在石垣島交流賽發生離譜守備失誤，遭到當時的總教練洪一中換下場，是一場震撼教育。成晉表示，「洪總有罵醒我，上了場就是要100%專注，那時候剛進來還不知道職棒強度，比賽上沒有那麼專注，所以發生比較離譜的失誤，但這些好的經驗、壞的經驗都可以幫助我。」（編輯：李亨山）1120210

#成晉
#石垣島
#桃猿隊
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