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林建宏沒與台鋼簽約到大學磨練 全越盃先發好投

2023/2/13 16:37（2/13 16:56 更新）
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富邦公牛（台灣體大）投手林建宏（圖）經過長時間思考，沒與中職台鋼雄鷹簽約，選擇先到大學隊磨練，13日全越盃成棒賽首場先發出賽投4局失1分，最快球速144公里。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日
富邦公牛（台灣體大）投手林建宏（圖）經過長時間思考，沒與中職台鋼雄鷹簽約，選擇先到大學隊磨練，13日全越盃成棒賽首場先發出賽投4局失1分，最快球速144公里。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）富邦公牛投手林建宏經過長時間思考，沒與台鋼雄鷹簽約，選擇到大學隊磨練，今天全越盃首場先發出賽投4局失1分，最快球速144公里。他希望提升身體素質和球速，再挑戰更佳選秀順位。

大一投手林建宏去年在中職選秀會第22輪被新球隊台鋼雄鷹選中，與家人討論過後決定先到大學隊磨練。他透露，思考了約一個多月，本來想要加入台鋼，但家人及教練給建議，考量到輪次，後來決定先到大學隊磨練，並坦言做出這個決定壓力蠻大的，很怕就此錯過進職棒機會。

富邦公牛（台灣體大）棒球隊總教練林宗毅表示，林建宏的爸爸曾是亞運排球代表隊的教練，對於體育界也算熟悉，家人的想法希望林建宏先到大學洗禮，接受一些通識教育後再去挑戰職棒。

林建宏剛升上大學前兩個盃賽桃園盃、大專棒球聯賽都以後援為主，今天在全越盃台灣甲組成棒邀請賽是大學生涯首場先發出賽，教練團設定用球數60顆之內。

林建宏總計投4局被敲4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，最快球速144公里，球隊終場以11比1、7局擊敗遠東科大，林建宏拿下勝投。

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林建宏表示，前陣子休息比較長的時間，加上是大學首場先發，賽前有點緊張，今天表現沒有達到自己的標準，謝謝隊友守備和打擊上的幫忙。

林建宏升上大學一個學期球速持續進步，除了蝴蝶球外幾乎所有變化球都能投，最拿手的球路是指叉球，他也設定目標，希望身體更強壯，球速可以投到逼近150公里，控球再加強、變化球熟悉度可以提升，會再度挑戰中職選秀。（編輯：管中維）1120213

#林建宏
#台鋼雄鷹
#全越盃
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