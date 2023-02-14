高中木棒聯賽成德羅子樂開轟 西苑搶勝晉級

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111學年度高中木棒聯賽西苑高中（圖）14日比賽與莊敬高職交手，西苑靠著7局下再見暴投跑回致勝分、以3比2搶勝順利晉級第2階段比賽。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽成德高中今天與興大附農交手，成德高中張哲綸先發6局無責失分、羅子樂開轟，以3比2拿勝晉級；西苑高中今天比賽靠著再見暴投跑回致勝分、也順利晉級第2階段。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽最後一日賽事，成德高中所在的G組今天賽前僅普門中學已經拿下5勝、確定晉級，成德高中與興大附農今天交手打得激烈。

成德高中2局2人出局後，靠著羅子樂陽春砲先馳得點，3局再靠著接連3支安打再添2分保險分，興大附農比賽前半段打線受制，直到6局抓準成德投手、守備有狀況，靠著四壞保送、失誤、野手選擇、安打追回2分，成德先發投手張哲綸及時回穩，沒有再掉分數。

成德拿下預賽第4勝，確定以分組第2名晉級第二階段比賽，張哲綸先發用81球投6局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、6次三振，失掉2分皆非責失分，拿下勝投；興大附農雖然吞敗，但也以分組第3晉級。

西苑高中今天與莊敬高職交手，西苑先發左投劉勝倫前5局力守不失分、送出10次三振，莊敬趁著西苑6局換投時機搶分，靠著涂藝騰、李宥杰、吳岱錚敲出安打，加上觸身球，將比分追至2比2平手。

西苑7局下首名打者率先敲出安打，再靠著觸擊推進、投手犯規以及暴投跑回再見分，終場以3比2拿勝、取得晉級第2階段門票。

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西苑高三投手劉勝倫關鍵一戰投5局拿下勝投，但總教練蔡青峰表示，劉勝倫去年就在木棒組先發，神經比較大條，經常投重要比賽，因此這一場交給他，今天壞球、用球數太多，是對方打不好，如果好球率高的話，會造成更多三振。

西苑今年木棒組以二、三年級球員為主力，順利拿勝以C組第3名晉級第2階段，蔡青峰表示，第一階段投打調整都不到位，細節上有待加強，目標打到第4階段；C組另外2支晉級隊伍為美和中學和三民高中。（編輯：李亨山）1120214