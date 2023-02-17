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夢想家主場擊退領航猿 林書豪18日率鋼鐵人踢館

2023/2/17 22:31
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天起主場2連戰，首戰以86比81擊退桃園璞園領航猿，明天將迎戰林書豪率領高雄17直播鋼鐵人前來踢館。

夢想家今天起在主場台中洲際迷你蛋進行2連戰，針對土耳其日前發生強震，現場除了有為土耳其加油的留言板及貼紙，P.LEAGUE+聯盟也宣布將捐出2場比賽得分加總乘以1000的金額（新台幣）至衛生福利部賑災專戶。

夢想家今晚出戰領航猿，吳永盛首節攻下10分，並與洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）聯手，率隊以27比20領先；夢想家次節在陳振傑帶領下，加上吉爾貝克持續在禁區肆虐，率隊最多領先19分。

下半場戰況風雲變色，相較於夢想家第3節進攻當機，僅得8分，且出現9次失誤，領航猿逐漸找回攻守節奏，施晉堯、洋將艾爾斯（Jeff Ayres）輪流在外線飆分，加上盧峻翔火力挹注，領航猿以64比60反超。

夢想家陣中來自土耳其洋將卡拉曼（Ilkan Karaman）末節火力甦醒，不僅幫助球隊逆轉戰局，還曾領先7分，但領航猿盧峻翔率隊緊咬比分不放，一度追成2分差，夢想家靠著吳永盛倒數23.40秒關鍵三分球，奠定領先優勢，最終以86比81勝出。

夢想家此役以吉爾貝克繳出18分、15籃板表現最佳，其他表現不錯的有吳永盛拿下17分、2籃板、2助攻，陳振傑、盧冠良各得15分、11分。在領航猿方面，盧峻翔攻下全隊最高20分，另有3籃板、2助攻。

夢想家終止2連敗後，明天將迎戰鋼鐵人。而林書豪12日披上鋼鐵人戰袍首秀率隊擺脫4連敗，當時對手就是夢想家，明天兩隊再度狹路相逢。（編輯：戴光育）1120217

#吳永盛
#林書豪
#盧峻翔
林書豪
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