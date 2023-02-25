史詩級飆分戰國王逆轉快艇 公鹿滅火13連勝

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA沙加緬度國王今天靠蒙克（Malik Monk）砍進生涯新高45分、福克斯（De'Aaron Fox）42分，兩度延長後176比175擊敗洛杉磯快艇，兩隊合計分數高居史上第2。

底特律活塞曾於1983年12月歷經3度延長以186比184擊敗丹佛金塊，是NBA史上兩隊合計最高得分；國王隊今天拿下176分則為聯盟史上單隊單場得分第3、快艇175分第4。

國王隊今天韌性十足，第4節末克服14分落後將比賽逼入延長，2次延長賽期間都曾一度落後6分，最後都能扳回。

兩隊合計投進44顆三分球，平聯盟單場最多三分球紀錄。

快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）攻下本季單場新高44分，喬治（Paul George）34分；轉隊合組三巨頭的衛斯布魯克（Russell Westbrook）在他快艇隊處女秀先發上陣，出賽39分多鐘繳出17分、14助攻、5籃板，但在第2次延長賽還剩1分49秒時犯滿離場。

另一場比賽，密爾瓦基公鹿不受當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第1節就傷退影響，以128比99擊敗邁阿密熱火，收下13連勝。

法新社報導，安特托昆博在全明星賽前最後一場比賽傷到手腕，儘管今天仍能先發，但第1節末就因右膝受傷退場。

不過公鹿雖失頭號大將，第1節仍取得42比32奠定勝基，哈勒戴（Jrue Holiday）全場24分頂上字母哥的火力；先前因傷缺陣11場的波蒂斯（Bobby Portis）板凳出發挹注18分11籃板。

公鹿贏球後在東區只落後第一名的波士頓塞爾蒂克半場勝差。

熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）23分全隊最高，阿德巴約（Bam Adebayo）與赫洛（Tyler Herro）各攻下18、14分；但熱火全場三分球40投9中，不如對手46投19中。（譯者：陳亦偉）1120225