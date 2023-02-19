3灌滿分嗨翻全場 76人小將麥克隆奪灌籃大賽冠軍[影]

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24歲的76人小將麥克隆在NBA明星賽系列活動中奪下灌籃大賽冠軍。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社鹽湖城18日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽系列活動之一「灌籃大賽」壓軸登場，24歲的76人小將麥克隆（Mac McClung）4次灌籃3度獲得50分滿分，奪下灌籃大賽冠軍，精采絕倫的表現嗨翻全場。

美聯社報導，身高188公分的「G聯賽灌籃王」麥克隆才剛與費城76人簽下一紙雙向合約，他在灌籃大賽中擊敗紐奧良鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）等各路好手奪下冠軍，為上屆被批評為史上最難看的灌籃大賽一雪前恥。

麥克隆的第2次灌籃也近乎完美，4位評審給了他滿分50分，只有1位給他49分，依然技驚四座。

麥克隆在決賽中上演540度反扣、繞道籃筐另一邊扣進，拿下4灌中的第3個滿分，讓沉寂多年的灌籃大賽找回了昔日風采。

麥克隆說：「我真的很幸運，也很感激NBA給我這個機會。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120219