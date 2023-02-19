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擊敗字母隊與新秀隊 爵士隊技術挑戰賽稱王

2023/2/19 11:55（2/19 13:00 更新）
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美國職籃NBA明星賽系列活動之一的技術挑戰賽18日登場，由猶他爵士隊薩克斯頓（左）、凱斯勒（中）和克拉克森（右）組合拿下冠軍。（圖取自twitter.com/utahjazz）
美國職籃NBA明星賽系列活動之一的技術挑戰賽18日登場，由猶他爵士隊薩克斯頓（左）、凱斯勒（中）和克拉克森（右）組合拿下冠軍。（圖取自twitter.com/utahjazz）
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（中央社鹽湖城18日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽系列活動之一的技術挑戰賽今晚登場，地主隊猶他爵士隊經過3輪賽事比拚，拿下技術挑戰賽冠軍。

技術挑戰賽（Skills Challenge）分成3輪比總積分，第1輪3隊要比團隊接力，積分是100分，第2輪要比團隊傳球，積分也是100分，第3輪要比團隊投籃，積分是200分，如果3輪比完戰成平手，將進行中場投籃驟死賽。

美聯社報導，原本由「字母哥」3兄弟組成的安特托昆博隊，因為「字母哥」明星賽前受傷，由密爾瓦基公鹿隊友哈勒戴（Jrue Holiday）頂替他出賽。

新秀隊由奧蘭多魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）、休士頓火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）和底特律活塞的艾維（Jaden Ivey）組成，在首輪拿下100分積分。

由克拉克森（Jordan Clarkson）、薩克斯頓（Collin Sexton）和凱斯勒（Walker Kessler）組成的爵士隊得到300分，在第2輪和第3輪取得第一名；新秀隊首輪比賽獲勝，得到100分；安特托昆博隊雖然3輪都是第2，但按照賽事規則，沒有分數進帳。

爵士的薩克斯頓賽後直呼「感覺很棒」。

克拉克森也開心地說：「為了猶他爵士，我們做到了！」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120219

#克拉克森
#薩克斯頓
#猶他爵士隊
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