里拉德決賽26分 奪三分球大賽冠軍[影]
2023/2/19 11:48（2/19 12:59 更新）
波特蘭拓荒者球星里拉德18日在美國職籃NBA明星賽系列活動中，勇奪三分球大賽冠軍。（圖取自twitter.com/NBA）
（中央社鹽湖城18日綜合外電報導）波特蘭拓荒者球星里拉德今天在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）舉行的美國職籃NBA明星賽系列活動中，技壓印第安納溜馬雙雄希爾德以及哈利伯頓，勇奪三分球大賽冠軍。
里拉德（Damian Lillard）是第3次參加三分球大賽，終於成功奪冠。過去在猶他州韋伯州立大學（Weber State University）求學的他說：「我很高興是在這裡奪冠，這真是完美的情況。我很高興是在家、是回到猶他州奪冠。」
他拿著獎盃說：「籃壇史上最好的射手，大多都起碼奪過一冠。」他說：「我只想至少贏一次。現在我如願了，可以從中退休了。」
首輪比賽中，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿到了最高的31分，里拉德26分，希爾德（Buddy Hield）23分。
但里拉德在決賽拿下26分，擊敗希爾德的25分以及哈利伯頓17分，拿下冠軍。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120219
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