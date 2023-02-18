更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南部好渴 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300
首頁 / 運動

NBA名人賽 「尚氣」劉思慕轟4分球勝「生化人」

2023/2/18 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鹽湖城17日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽系列活動今天以名人賽揭開序幕。「閃電俠」韋德領軍、電影「尚氣」主角劉思慕坐鎮的球隊，以81比78擊敗爵士老闆史密斯率領、「生化人」普侯斯所在球隊。

在鹽湖城舉行的名人賽（All-Star Celebrity Game），由地主猶他爵士老闆史密斯（Ryan Smith）和爵士股東之一韋德（Dwyane Wade）分別擔任兩隊隊長。

韋德在NBA球員時期曾13次入選明星賽，拿過技術挑戰賽冠軍和明星賽最有價值球員（MVP），手握3枚冠軍戒指，也是2006年總冠軍賽MVP。

在漫威（Marvel）首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」中飾演主角「尚氣」的加拿大籍華裔演員劉思慕，開賽不久就砍進一記4分球，讓球隊首節以26比20領先，但上半場以35比38被對手超前。

比賽進行到下半場，兩隊於第3節「開外掛」，召喚前NBA球員助陣。韋德這隊找來曾在爵士攀上生涯高峰的布瑟（Carlos Boozer）幫忙，另一隊則由2016年收下總冠軍戒指的傑佛森（Richard Jefferson）助拳。

傑佛森在這場比賽接連以球評、裁判、球員身分亮相，存在感十足。

布瑟在禁區的威力依舊，一度賞給對手一記麻辣鍋。傑佛森也寶刀未老，一次切入後的單臂灌籃，助球隊擴大領先。3節打完，韋德這隊以46比50落後。

美國職棒大聯盟MLB退役球員普侯斯（Albert Pujols）生涯一共揮出703支全壘打，拿過兩次世界大賽冠軍、3次國家聯盟（NL）MVP、2次國聯全壘打王、11次入選明星賽。他在今天這場籃球賽第4節一次籃下單吃對手，讓兩隊競爭白熱化。

最終韋德這隊以3分之差逆轉擊敗對手。（編輯：李晉緯/核稿：曾依璇）1120218

#韋德
#傑佛森
#劉思慕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬刺師徒帕波維奇、帕克 進籃球名人堂決選名單