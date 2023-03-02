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NBA杜蘭特轉隊首秀貢獻23分 太陽輕取黃蜂

2023/3/2 13:38
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（中央社夏洛特1日綜合外電報導）杜蘭特今晚以穩紮穩打的表現開啟他在美國職籃NBA鳳凰城太陽的時代，這位13度明星賽球星轉隊首秀15投10中繳出23分，讓原本火力就十分凌厲的太陽如虎添翼，大勝地主黃蜂。

美聯社報導，太陽是杜蘭特（Kevin Durant）近7季效力的第4隊，今天他另貢獻6籃板與2阻攻，助隊105比91擊敗東道主夏洛特黃蜂。

杜蘭特說：「我打了快1000場比賽，但今天還是會緊張。這是支新團隊、新的組合，我希望為他們努力打球、接受指導，今天我想的都是這些。」

杜蘭特表示，他表現雖然不錯，但仍想向隊友和教練證明自己。

太陽明星後衛布克（Devin Booker）今天似乎受到杜蘭特激勵，砍下37分。

杜蘭特1月8日起因膝傷缺陣多時，今天復出上場時間受限，只打了27分鐘。

身穿35號球衣的他在黃蜂主場光譜中心（Spectrum Center）被介紹出場時，受到球迷熱烈歡迎。

太陽首波進攻他在罰球線附近跳投失手，但不久就以左手上籃得分。之後他蓋了黃蜂新秀中鋒威廉斯（Mark Williams）火鍋，接著在左側投進三分球，帶領太陽打出9比0攻勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120302

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