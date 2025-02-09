NBA湖人中鋒沒了 威廉斯體檢未過和黃蜂交易取消

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（中央社記者黎建忠台北9日電）根據美媒ESPN報導，日前湖人和黃蜂交易換來中鋒威廉斯，就在各方一片看好中，今天卻傳出威廉斯因身體有「多個問題」而體驗未過，確定這樁交易案告吹，球員將回到原本球隊。

洛杉磯湖人在台灣時間2月7日交易大限前，送出新秀柯奈特（Dalton Knecht）、前鋒瑞迪許（Cam Reddish）、2030年選秀權互換，加上2031年首輪選秀權，和夏洛特黃蜂換來3年級生的7呎（213公分）中鋒威廉斯（Mark Williams）。

由於唐西奇（Luka Doncic）曾對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，希望能得到1名擅長空接灌籃的長人，因此佩林卡在短時間內交易來潛力無窮的威廉斯後，又被球迷被封為「神操作」。

只不過年僅23歲的威廉斯，在前3個賽季，就因為健康問題僅出賽85場，這次交易喊停，似乎證實威廉斯的身體狀況真的不如預期。

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根據ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania）爆料，這次威廉斯被檢查出來的「多個問題」，並不包含原本外界最擔心的背傷。

美國資深記者馬克斯（Bobby Marks）也證實這一點，並提到這筆交易案成立的前提，必須是柯奈特和威廉斯都「通過體檢」；另外，由於交易大限已過，因此也無法修改交易內容，只能直接取消交易，雙方球員和交易權將回到原球隊。（編輯：張雅淨）1140209

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