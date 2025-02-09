芮維斯靠總教練一句話轟45分創新高 湖人拿下5連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北9日電）儘管美國職籃NBA洛杉磯湖人今天少了詹姆斯和唐西奇，但靠著總教練一句話，芮維斯轟下生涯新高的45分帶領下，以124比117擊敗溜馬，拿下近期5連勝，也是近13戰第11勝。

賽前詹姆斯（LeBron James）就確定因為管理腳踝酸痛傷勢，缺席今天對上東區第4的印第安那溜馬，根據美媒報導，總教練瑞迪克（J.J. Redick）在得知消息後，半開玩笑地告訴芮維斯（Austin Reaves）：「要打贏溜馬，得靠你拿到至少38分、8籃板、8助攻才行。」

沒想到，芮維斯全場出賽41分鐘，26投14中，包括9投4中的三分球，以及13罰全中，拿下生涯新高的45分，還抓下7籃板、外帶7助攻。

在芮維斯的帶動下，湖人首節就以44比22大幅度領先溜馬，上半場一度領先達25分；儘管溜馬從第2節尾聲試圖追分，但芮維斯在關鍵第4節一個人包辦14分，順利幫助湖人留下勝利。

賽後瑞迪克笑說：「我想45分、7籃板、7助攻真的很夠。」

原本芮維斯因手肘挫傷賽前列為「出賽成疑」，沒想到還是一肩扛起全隊重任，他賽後接受訪問表示，「我根本不確定自己能不能上場，但只要一踏進籃球界最頂尖的球館（湖人主場），所有的疼痛都會消失，我只想要跟兄弟們一起拚戰。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

湖人除了芮維斯外，今天剛滿27歲生日的八村壘，也攻下全隊次高的24分。

另外，日前湖人和夏洛特黃蜂的交易案，因為在體檢當中，湖人隊醫發現黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）身體有「多個問題」，因此這樁交易案確定告吹，交易案中的球員將各自回到原有球隊。（編輯：張雅淨）1140209