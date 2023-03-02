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UBA林信寬飆49分擊退健行 喊幸運女神在這邊

2023/3/2 17:03
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台師大今天UBA大專籃球聯賽靠著林信寬轟下新高49分，率隊以87比78擊退健行科大，賞健行8強賽首敗，林信寬賽後謙虛地說，不能說是手感好，「而是幸運女神在我們這邊」。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽在台北體育館舉行，8強隊取前4名晉級4強，賽前4連勝的健行科大差一步就能躋身4強行列，今天出戰台師大，首節就傷了主力丁冠皓，且守不住手感發燙的林信寬，儘管末節一度追到6分差，但未能再下一城，台師大最終以9分差收下勝利。

台師大林信寬本季兩度拿下34分，今天攻下生涯新高49分，命中率約46%，健行教頭劉孟竹表示，防守都有對位到，但還是讓林信寬投進，真的完全沒轍， 「一場UBA比賽拿49分，真的滿誇張的」。

談到今天表現，林信寬表示，自己都嚇到，「不能說我手感好，而是幸運女神在我們這邊」，他透露，平時在團練後，還會另外加練運球後或遠距離投籃，很開心逐漸看到訓練成果。

台師大教頭李秉鴻表示，原本設定要抓下最後2場比賽，後來打到一半發現有機會贏健行，且還能爭奪4強賽第2、3種子。

林信寬指出，期待接下來能延續手感，明、後天對戰國體大、台藝大，將全力搶勝，「希望能到隔壁棚（台北小巨蛋）去打」。

至於今年是否有意願挑戰職籃，林信寬認為，2個職籃聯盟風氣很好，他也很想要進去，但會先等待本季賽季結束後，再與學校討論。

另外，健行吞下8強賽首敗，明天將強碰衛冕軍政大，劉孟竹認為，丁冠皓首節因無名指和中指之間撕裂傷退場，有點打亂球隊調度，他評估，丁冠皓8強賽剩餘2場比賽恐怕都將缺陣。（編輯：李亨山）1120302

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丁冠皓
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