比照日本國家隊 WBC經典賽林立獲量身訂製裝備

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（中央社記者黎建忠台北5日電）世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日開打，台灣代表隊的打擊核心林立獲得比照日本國家隊等級的特製化裝備奧援，希望能幫助台灣從預賽脫穎而出，前進日本東京巨蛋。

27歲的林立，去年在中華職棒球季大豐收，拿下打擊王、安打王、打點王等大獎，最終還獲得例行賽最有價值球員（MVP），這次的世界棒球經典賽，也毫無意外入選台灣代表隊。

根據日本媒體讀賣新聞分析，世界棒球經典賽的A組預賽強敵環伺，台灣隊想要晉級，林立就扮演著相當重要的打擊核心角色。美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）曾撰文細數全球各地不同聯盟最優秀球員，林立也雀屏中選。

林立今天接受中央社記者電訪說：「我知道這次又再度在台灣舉行WBC賽事，對球迷和每個球員來說都是非常重要的事情，我也希望自己可以發揮出應有的水準和實力，不論最後結果怎樣，都要盡全力去打好每一場比賽。」

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為了讓林立在場上有更出色的完美表現，日本知名運動品牌從打擊手套、打擊護肘與打擊護腳都量身訂製，還有最新版個人Logo。不論是打擊手套掌面或者是打擊護具都有特別材質的加強設計，讓林立可以為台灣隊提供「凌厲一擊」。

這次經典賽，台灣隊處於強敵環伺的A組，同組還包括巴拿馬、義大利、荷蘭與古巴，台灣若想晉級8強、前進東京巨蛋，小組賽就得取得前2才能出線。（編輯：管中維）1120305