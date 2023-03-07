阿巴西獲認證非歸化籃球員 最快9月以本土身分代表台灣參加亞運

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（中央社記者黎建忠台北7日電）連2年在T1繳出優異數據的新北中信特攻球員阿巴西，經籃協近2年爭取，終於獲得國際籃球總會審核通過，可以不占用歸化球員名額，以「本土球員」身分代表台灣男籃參加國際賽。

依目前中華籃協排定的國際賽事，阿巴西最快9月就有機會以「本土」身分代表台灣參加杭州亞運，由於目前選訓會議還沒召開，因此亞運的台灣男籃名單也尚未出爐，而國際籃球總會（FIBA）則規定，每國只有1個歸化球員名額。

阿巴西在2020年取得台灣身分證後，2021年以歸化球員身分首度入選亞洲盃資格賽第1輪第3階段台灣男籃隊，代表台灣前往菲律賓參賽，這也是他國手初體驗。

事實上阿巴西在16歲前就長期居住在台灣，籃協經查詢相關規定，並備妥所需資料向FIBA提出申請，希望將阿巴西歸化球員身份更換為台灣本土球員。

經過一年多的等待，中華籃協終於收到FIBA回函，確定阿巴西正式成為台灣「本土球員」，未來包含杭州亞運、2025年亞洲盃資格賽第1階段、2024年奧運資格賽預選賽等，他都有機會穿上台灣男籃球衣。

儘管杭州亞運可望有阿巴西助陣，但依照亞運的單行規定，歸化球員必須在當地住滿3年才可參賽，因此屆時「新台灣人」阿提諾（William Artino）將無法參戰杭州亞運。

阿巴西去年在T1職業籃球聯盟首個賽季就獲選為年度最佳新人，今年各項數據持續成長，本季出賽20場，平均攻下20分、6.8籃板、2.8助攻，他勁爆的體能，時常上演爆扣籃框的10大好球畫面。（編輯：龍柏安）1120307