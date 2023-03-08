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鄭兆村青年盃標槍奪銀 亞運拚奪牌

2023/3/8 13:48（3/8 14:21 更新）
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「黃金右臂」鄭兆村8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子標槍決賽繳出77公尺59成績，拿下銀牌。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
「黃金右臂」鄭兆村8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子標槍決賽繳出77公尺59成績，拿下銀牌。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
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（中央社記者黃巧雯新北8日電）「黃金右臂」鄭兆村傷癒復出後心態更沉穩，日前在港都盃達標亞運，他今天說，只要認真訓練，自然就能在比賽發揮，他霸氣喊話，不用想著亞錦賽和亞運達標，而是想著要奪牌。

新北市全國青年盃田徑公開賽今天繼續在板橋運動場舉行，「標槍雙俠」黃士峰、鄭兆村男子標槍決賽各繳出78公尺26、77公尺59，分別拿下金牌、銀牌。

亞洲男子標槍紀錄保持人、東京奧運國手鄭兆村2021年11月接受右肘韌帶重建手術，今年2月港都盃全國田徑錦標賽復出，繳出79公尺87摘金，還一舉達標杭州亞運。

鄭兆村選擇青年盃作為復出後第2站，他接受媒體聯訪時自認，先前港都盃狀況比較好，最近訓練時「感覺狀態不到，拿著槍跑一下，感覺不對，就不敢丟，希望打好基底後，再繼續嘗試」。

港都盃後首次在場上投擲，鄭兆村儘管仍有點擔心，但看到成績後鬆口氣，他認為，可以擲超過75公尺以上，「代表身體能力沒掉，就是最後掌握度，有沒有辦法做出來」。

談到先前復出首場賽事就達標亞運，鄭兆村表示，比賽前並沒有特別多想，只要認真訓練，比賽就能有所發揮，他強調：「亞錦賽、亞運基本上不用去想達標，而是去想奪牌。」

不過，復健期間遇到亞運延期，現在還能登上亞運舞台，讓鄭兆村不禁直呼：「撿到。」

對於鄭兆村回歸賽場，加入競爭，黃士峰抱持著正面態度，他說：「如果一個人成績在前面，你就會想追他，那就是競爭的動機。」

黃士峰去年因椎間盤突出，休息半年，日前港都盃繳出73公尺99，僅次於鄭兆村，而這次賽前遭遇重感冒，他透露，之前吃藥因副作用太強，請物理治療師協助放鬆時，對方也直呼「肌肉沒這麼軟過」。

黃士峰表示，考量過去常因開季調整過快，導致後面狀況下滑，因此儘管港都盃沒調整到最佳，他依舊不擔心，希望接下來1.5個月逐步調整到位，以應付接下來日本以及台灣國際田徑公開賽等國際賽。（編輯：李亨山）1120308

台灣標槍好手黃士峰（左）8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子標槍決賽繳出78公尺26成績，拿下金牌，他希望接下來1.5個月逐步調整到位，以應付接下來的國際賽事。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
台灣標槍好手黃士峰（左）8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子標槍決賽繳出78公尺26成績，拿下金牌，他希望接下來1.5個月逐步調整到位，以應付接下來的國際賽事。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
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