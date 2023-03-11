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台灣女子500公斤級拔河隊世錦賽摘金 教練：團隊換血成功

2023/3/11 10:49（3/11 11:23 更新）
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台灣女子500公斤級代表隊11日凌晨在世界室內拔河錦標賽摘金，也是台灣在本屆賽事首金。（圖取自facebook.com/CTTWA）
台灣女子500公斤級代表隊11日凌晨在世界室內拔河錦標賽摘金，也是台灣在本屆賽事首金。（圖取自facebook.com/CTTWA）
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣女子500公斤級代表隊今天凌晨在世界室內拔河錦標賽摘金，也是台灣在本屆賽事首金，教練郭昇說，陣中一半都是新秀，代表換血成功，後續目標將瞄準明年世運會資格賽。

世界室內拔河錦標賽在北愛爾蘭舉行，前2天先進行以俱樂部為主的公開賽，而重頭戲則是以國家隊為主體進行的錦標賽。

台灣拔河代表隊這次籌組4隊參賽，其中女子500公斤級代表隊在公開賽奪得金牌後，儘管因當地大雪影響交通，導致錦標賽賽事延後，但依舊克服低溫挑戰，在預賽階段連續以2比0擊退愛爾蘭、巴斯克自治區（Basque Country）、中國，預賽獲得全勝，最終更是成功帶走金牌，順利完成2連霸。

教練郭昇表示，隊伍中有一半都是新秀，代表這次換血成功，接下來目標將放眼明年世運會資格賽。

同日登場的台灣男子600公斤級代表隊則以銅牌作收，台灣目前在錦標賽累計1金、1銅。

台灣男子560公斤級、混合580公斤級代表隊將在當地時間11日上陣，繼續爭取獎牌，其中混合580公斤級，包括台灣在內共7隊參賽，競爭最激烈。（編輯：李亨山）1120311

#台灣
#郭昇
#世運會資格賽
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