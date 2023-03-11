台灣中繼李振昌、陳冠宇遇亂流 壓上宋家豪解危

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2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間關鍵一戰對上強敵荷蘭隊，8局上半，繼台灣投手李振昌、陳冠宇後，再換上宋家豪（圖）登板迎敵。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在洲際球場與荷蘭隊交手，第2任投手吳哲源繳出4.1局僅被敲1支安打、無失分好投，送出4次三振，不過吳哲源退場後，8局上台灣隊投手群遇到亂流，李振昌在1出局後投出2次保送後退場。

之後換上陳冠宇雖然先送出1次三振，不過又接連被普羅法（Juremi Profar）、巴倫汀（Wladimir Balentien）敲安打掉2分，再壓上守護神宋家豪登板，讓打者擊出高飛球出局，順利解決危機，台灣隊仍以8比4領先荷蘭隊。1120311

世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，台灣隊11日晚間在洲際球場交手荷蘭隊，8局上，台灣投手陳冠宇（圖）上場接替李振昌迎戰荷蘭。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中由地主台灣隊迎戰強敵荷蘭隊，雙方互有攻防，8局上，台灣投手李振昌登板。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日